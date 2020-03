Coronavirus - Corsica Sulidaria : "en Corse, le degré d'urgence est exceptionnellement élevé"

Les dons sont défiscalisables et vous recevrez automatiquement un récépissé à cet effet, faites le calcul : ce que vous donnerez ne vous coûtera guère au final que le tiers du montant de votre don)

En 4 jours, sur les plates formes de Corsica Sulidaria et de la Fondation de l'Université de Corse, avec qui nous nous coordonnons, 100.000 euros ont déjà été récoltés auprès de 1.000 donateurs de toutes catégories.

D'autres cagnottes locales ont également été lancées via des plates-formes, par exemple du côté de l'ACA à Ajaccio ou du Sporting à Bastia, ou de la diaspora corse, et ces initiatives généreuses portent leurs fruits. L'important n'est d’ailleurs pas de savoir à quelle collecte vous allez apporter votre soutien, l'objectif de solidarité de chacune d'entre elles est le même, par contre la meilleure synergie entre besoins et possibilités est absolument indispensable...

De notre côté, en relation directe avec l'ensemble des établissements de santé de l'île et des représentants de l'Agence Régionale de Santé, nous avons donc proposé aux organisateurs de ces collectes de nous rejoindre au sein d'une structure de coordination.





L'objectif est de mettre en perspectives d'un côté les besoins au niveau global de la Corse, centres hospitaliers, établissements médicaux sociaux et médecins et soignants sur le terrain, et d'un autre côté avec le maximum de souplesse les apports financiers des donateurs.

Ces besoins et les priorités peuvent en effet fortement et différemment évoluer selon les endroits, et il nous parait important de nous adapter aux situations. Il nous parait également important de savoir exactement où va chaque euro dépensé.





Les barrières n'existent plus dans cette crise assez terrible, et ce qui nous rassemble dans ces circonstances est bien plus important que ce qui nous divise :

• Chômeurs, étudiants, ouvriers, artisans, femmes au foyer, banquiers, avocats, hauts fonctionnaires, médecins, chefs d'entreprise, élus, notaires, journalistes, tous ont donné selon leurs moyens, avec leur cœur et beaucoup d'émotion au vu des commentaires reçus.

• Corses, aimant la Corse, ayant des amis corses, ou souhaitant simplement marquer leur solidarité, ils ont donné, commenté, relayé auprès de leurs proches et de leurs relations...

Cette aide est un assez bon début, mais nous sommes encore bien trop loin du compte pour faire face du mieux possible à ce qui nous attend ces prochains jours.

Nous avons besoin de vous, de vos dons, mais aussi que vous transmettiez le plus largement possible notre message :

• Si vous avez peu de moyens, le moindre don est important, et diffuser le plus largement notre appel sera très utile,

• Si vous avez quelques moyens et un réseau significatif, donnez et faites le savoir, cela aura un effet d'entrainement...