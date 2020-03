Coronavirus. Corsica Ferries suspend les liaisons entre Savona et Bastia

La première, nous l'avons dit, concerne la suspension des liaisons avec Savona.

Dans le même temps, à terre, une cellule de crise est mobilisée 24 heures sur 24 pour suivre la situation en temps réel. Elle est en contact permanent avec les navires. La compagnie a encore embarqué un médecin sur chaque navire de sa flotte.



Au-delà, Corsica Ferries rappelle que des informations préventives sont envoyées par sms à ses clients et que les informations et instructions officielles des autorités, sont affichées à bord dans toutes les langues et à disposition des passagers à la réception.





Des distributeurs automatiques de gel hydroalcolique sont aussi à disposition des passagers dans les espaces public et dans les zones d'équipage. Du gel hydroalcolique est également en vente dans les boutiques de ses bateaux.



La compagnie signale encore que des informations sont données à bord et que des contrôles sont opérés pour le respect des distances de sécurité entre les personnes (minimum 1 mètre). Et qu'il est par ailleurs interdit de consommer au comptoir au bar



Corsica Ferries indique que les équipages à bord sont régulièrement briefés et mettent tout en oeuvre pour réduire les risques.

Ils procèdent ainsi au nettoyage des parties communes avec du désinfectant spécifique et portent une attention particulière aux cuisines, toilettes publiques, tables, portes et mains courantes.



La même attention est portée au self-service avec la désinfection des plateaux et des couverts, le pain, les couverts et les verres sont fournis aux clients par le personnel muni de gants, il n'y plus de condiments en salle : des vinaigrettes monodoses sont offertes aux clients.