Coronavirus : Confinés, la tête dans les étoiles !

Certes les passages de l’engin spatial sont loin d’être rares puisque tournant autour de notre planète 16 fois par jour ! Mais ces passages ne sont toujours pas visibles, la station se situant plus ou moins haut dans le ciel. Ce vendredi 3 avril s’annonce par contre très favorable et on pourra l’observer de façon intéressante de pointe de la Bretagne au talon de la botte italienne.





En Corse, elle sera visible à l’œil nu, entre 21h03, heure d’apparition au Nord-Ouest, et 21h07, heure de disparition vers le Sud-Est, à la vitesse de 28 000 km/h. De magnitude -3,3, elle parcourra (voir carte), les constellations faciles à repérer que sont Cassiopée ou la Grande Ourse.