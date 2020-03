Coronavirus : Ce soir à 18h l'Urbi et Orbi exceptionnel du Pape François

A l'issue de la veille de priere une bénédiction exceptionnelle

Le Pape Bergoglio a demandé aux 1,3 milliard de catholiques de la planète de se joindre à lui durant une heure, via internet, la radio ou la télévision.La bénédiction Urbi et Orbi qui sera donné ce soir est habituellement prononcée que lors des grandes solennités de Noël et de Pâques ou à l’élection d’un nouveau pape. Celle de ce soir est donc une initiative exceptionnelle du pape François.« Nous écouterons la Parole de Dieu, nous élèverons notre supplication, nous adorerons le Saint-Sacrement, avec lequel je donnerai à la fin la bénédiction Urbi et Orbi, à laquelle sera attachée la possibilité de recevoir l'indulgence plénière.» a dit le Saint PèreUne indulgence plénière sera accordée à tous ceux qui participeront à ce temps de prière à distance, grâce aux nombreux moyens de diffusion, aux malades et à leurs proches, ainsi qu'aux soignants particulièrement sollicités depuis le début de cette crise sanitaire.