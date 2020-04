Coronavirus : Ce qu’il faut retenir des dernières déclarations d’Édouard Philippe

Le premier point abordé a été celui de la sortie du confinement. Si ce dernier va sans doute durer au-delà du 15 avril, et atteindre les 6 semaines demandées par les scientifiques, le gouvernement travaille déjà sur des scénarios de sortie. Philippe est clair le déconfinement sera long et "redoutablement complexe". "Nous ne nous acheminons pas vers un déconfinement qui serait général et absolu, en une fois, partout et pour tout le monde", a ainsi indiqué le premier ministre. Des équipes travaillent sur des scénarios "en fonctions des hypothèses" et de l'évolution de la pandémie mais il "n'y a pas de précédent, pas de méthode éprouvée," affirme Philippe. "On n'a jamais confiné aussi largement, on n'a donc jamais déconfiné aussi largement. Nous étudions les scénarii et nous avons besoin de continuer à travailler."