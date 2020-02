Coronavirus. Aucun cas en Corse. Les liaisons maritimes avec l'Italie maintenues

Enfin, plusieurs milliers de Corses ont passé leurs vacances à l’extérieur de l’île et sont, d’ores et déjà, rentrés en Corse. Un nombre équivalent va rentrer de vacances : interrompre les liaisons maritimes et aériennes conduirait à les mettre corrélativement en quarantaine pendant quinze jours, durée de la période d’incubation.

Au total, de telles décisions sont, de l’avis du ministère de la Santé et de l’ARS, totalement disproportionnées par rapport à la situation.

Ce constat a au demeurant été également dressé par nos voisins sardes qui n’ont pas, eux non plus, interrompu les liaisons aériennes et maritimes. ".



Les centres hospitaliers d’Aiacciu et de Bastia, reconnus comme centres de référence en Corse, sont d’ores et déjà sensibilisés et mobilisés et seront en mesure d’offrir un parcours personnalisé en cas de symptômes ou de suspicion de coronavirus.



En cas de suspicion, le diagnostic doit pouvoir être effectué le plus tôt possible. Aussi, la Collectivité de Corse souhaite que les examens nécessaires au diagnostic puissent être réalisés en Corse. Des agréments à cet égard sont en cours d'attribution.

" Par ailleurs, au regard des modalités de transmission du coronavirus, et de son niveau de propagation actuel, il apparaît inadapté - décrit la note - de procéder en l’état à une interruption des liaisons maritimes entre l’Italie et la Corse. En effet, une telle mesure ne saurait être efficace que si elle concerne l’ensemble des flux maritimes et aériens, non seulement avec l’Italie, mais également avec la France et les autres pays.