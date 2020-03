Coronavirus. 90 morts en 24 heures. L’armée italienne intervient pour évacuer les dépouilles de Bergame

Il n’y a plus de place dans les morgues, les crématoriums et les cimetières de Bergame, en Lombardie, la ville la plus touchée par le COVID-19.



Les crématoriums du poumon économique de l’Italie n’ont plus de place pour accueillir les centaines des morts - ​300 dans les 6 derniers jours, 90 seulement hier, 18 mars - que le virus fait chaque jour et l’armée italienne intervient pour transporter les cercueils dans autres régions où la capacité des crématoriums est, pour le moment, plus élevée.



Cette photo à été prise hier soir par un habitant du centre ville de Bergame.