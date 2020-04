Coronavirus : 4 032 décès en milieu hospitalier depuis le début de l’épidémie en France. 509 morts en 24 heures

Seize jours après la mise en place du confinement le coronavirus fait chaque jour plus de victimes. Ce mercredi 1 avril, la pandémie a fait 509 victimes supplémentaires en 24 heures en milieu hospitalier, pour un total de 4 032 morts. Hier, 499 personnes étaient décédées.Lors de son point presse quotidien le directeur général de la Santé Jérôme Salomon a indiqué ne pas pouvoir donner le nombre de victimes dans les Ehpad et autres établissements sociaux et médico-sociaux. Cela pourrait intervenir "dès demain".​En France à ce jour 24.639 personnes sont hospitalisées, 1 882 de plus que mardi. 6017 patients sont placés en réanimation, plus que la capacité initiale de la France avec 5000 places. 452 de plus ont été pris en charge ce jour. 4032 décès ont été notifiés depuis le début de la pandémie en France, soit 509 en plus en 24 heures. Plus de 10.900 personnes sont guéries.