Coronavirus : 25 clusters identifiés depuis le début du déconfinement

Comme le révèle Olivier Véran dans son interview accordée au "Journal du dimanche" , de nouveaux clusters ont été identifiés en France depuis le 11 mai, date du début du déconfinement. Ce qui signifie que "le virus continue de circuler sur notre territoire", souligne le ministre de la Santé.Parmi les régions qui en comptent le plus, on retrouve la région Auvergne Rhône-Alpes, avec trois clusters, et l’Île-de-France, avec également trois, dont un dans un foyer de jeunes travailleurs à Clamart (Hauts-de-Seine). En Pays-de-Loire et Occitanie, trois clusters ont également été identifiés.-Trois foyers de contamination en Auvergne-Rhône-Alpes.-Trois en Île-de-France.-Trois dans les Pays-de-Loire, dont un à l’hôpital de Saumur.-Trois en Occitanie, dont un au sein du personnel municipal de Carmaux, dans le Tarn.- Deux en Bourgogne Franche-Comté.- Deux en Nouvelle Aquitaine, dont un dans le village d’Eglise-Neuve-de-Vergt, après des obsèques, et dans un collège de Chauvigny dans, la Vienne.-Deux dans le Grand Est.-Deux dans les Hauts-de-France.-Deux dans les Côtes-d’Armor, l’abattoir Kermené , près de Saint-Brieuc, et l’hôpital de Lannion. - Un en région PACA.- Un en Guyane, dans la ville de Saint-Georges de l’Oyapock, à la frontière brésilienne.-Un dans le Centre Val de Loire, où 34 employés de l’abattoir Tradival, à Fleury-les-Aubrais ont été testés positifs au Covid-19.