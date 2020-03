Coronavirus : les écoles d'Ajaccio fermées à partir du 9 mars

MV le Dimanche 8 Mars 2020 à 17:16

Ajaccio compte désormais 23 cas positifs au Covid-19 a annoncé ce dimanche à 17 heures l'ARS. C'est la ville corse la plus touchée par l'épidémie. A Bastia les cas sont toujours au nombre 5, comme ce samedi.



De premières mesures pour endiguer l'épidémie seront mises en œuvre à partir de demain, 9 mars, avec notamment la fermeture pendant 2 semaines des crèches, écoles, collèges, lycées et du CFA.

Parc de jeux, conservatoire, clubs sportifs seront aussi fermés.



Les enfants, adolescents scolarisés hors Ajaccio sont invités à rester chez eux et à ne pas se rendre dans leurs établissements scolaire ou à l'université.



Les rassemblements de plus de 50 personnes dans des lieux confinés sont aussi interdits. L'interdiction concerne aussi cinémas, théâtres, salles de concerts, discothèques.

Plus d’infos à venir

