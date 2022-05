Core in Fronte et les législatives : "nous sommes dans une « Pulitichella » et une logique de combinaison"

C’est dans une ambiance plutôt conviviale mais avec la volonté de clarifier la situation à quelques semaines des élections législatives que Core in Fronte avait convié la presse, ce mardi matin à l’hôtel de Région. À la tribune, Paul-Félix Benedetti, bien sûr, leader du mouvement indépendantiste, accompagné de Véronique Pietri, Marie-Claude Branca et quelques militants parmi lesquels Arthur Solinas. Dans la continuité du positionnement radical qui les définit depuis des mois, les élus n’y ont pas été de main morte à l’égard des autres mouvances nationalistes, surtout à un peu moins d’un mois des législatives. « Ces élections ne concernent pas le mouvement indépendantiste, précise Core in Fronte dans un communiqué, dans le contexte actuel, une participation aurait été envisageable si nous inscrivions ces élections dans un rapport de force populaire pour l’avènement d’une solution politique négociée et pour faire valoir les droits du peuple corse. »





En cause pour les indépendantistes, les candidatures de plusieurs courants nationalistes. « Il eût été préférable, ajoute Paul-Félix Benedetti, de porter, à un moment où nous allons négocier avec Paris, un message fort en travaillant ensemble afin de prendre les quatre circonscriptions de l’île. Pour cela, une discussion stratégique s’imposait. Au lieu de cela, nous avons des candidats qui se présentent de manière individuelle sans aucune discussion à long terme avec les autres mouvements. Nous sommes dans une « Pulitichella » et une logique de combinaison et cela, on ne l’accepte pas. »





Le leader de Core in Fronte s’est également exprimé sur les événements de ces dernières semaines. « Le contexte politique de ces derniers mois et surtout celui lié à l’assassinat d’Yvan Colonna, ajoute-t-il, aurait pu amener les organisations patriotiques à un positionnement commun stratégique, tant sur le fond que sur la forme. Nous regrettons que d’autres considérations aient prévalu. Cette échéance électorale permet juste de mettre en exergue les contradictions du mouvement national où chacun avance masqué en rejetant la faute sur l’autre...»



« Imposer une solution politique »

Il a été, également, question, à l’occasion de cette conférence de presse, du bilan des parlementaires nationalistes au Palais Bourbon. « Il n’y a pas eu les avancées que l’on aurait dû avoir. Ils ont, certes, fait un travail de parlementaires mais insuffisant selon nous. »

Pour Core in Fronte, la position est claire lors du scrutin des 12 et 19 juin, « nous n’allons pas ajouter de confusion supplémentaire, rajoute le leader du mouvement indépendantiste, nous ne participerons pas à ces élections. »





Ce qui n’empêchera pas les élus de se rendre à Paris dans une dizaine de jours avec les autres composantes de la famille nationaliste lors d’un premier rendez-vous concernant l’avenir institutionnel de la Corse. « Ce rendez-vous est le plus important à nos yeux, nous l’attendons depuis 25 ans. Il faut porter un message fort et renforcer ces négociations en faisant en sorte que la famille nationaliste soit unie. Mais à dix jours de cette échéance, personne ne nous a sollicités. »

Le mouvement indépendantiste appelle les autres organisations à un sursaut en vue de ces futures discussions avec le Gouvernement « et à se mettre en synergie pour imposer la solution politique » conclut Paul-Félix Benedetti.