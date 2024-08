Corbara : ivre et sous stupéfiant, un motard roulait sans permis

Dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 août, les militaires de la compagnie de gendarmerie de Calvi ont mené une opération de contrôle à Corbara. Lors de l’intervention, ils ont intercepté une motard qui circulait en infraction. Les tests réalisés sur ce dernier se sont révélés positifs à l’alcool et aux stupéfiants.



En plus de ces infractions, les forces de l'ordre ont découvert sur lui un pochon contenant des produits stupéfiants.



Le motard a immédiatement été placé en garde à vue, et son véhicule a été saisi et placé en fourrière. Les investigations ont ensuite révélé que son permis de conduire était déjà suspendu avant l'interception. À l'issue de sa garde à vue, l'homme sera ​présenté à un magistrat.





