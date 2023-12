Corbara : Un joli succès pour la soirée organisée par la réserve communale

Les habitants de Corbara ont répondu en grand nombre à cette invitation, démontrant ainsi leur soutien indéfectible à cette cause citoyenne. Les réservistes, accompagnés de leurs épouses, ont déployé des efforts considérables et fait preuve d'une grande créativité pour donner à l'événement une dimension particulière qui a conquis les cœurs de tous les participants. Parmi les invités de marque, Paul Lions, maire de la commune et président de la réserve communale, était présent aux côtés de nombreux élus. Une rétrospective des missions accomplies par cette équipe dévouée a été présentée sous la forme d'un diaporama offrant un aperçu des actions menées pour la sécurité de la communauté.

Paul Lions a tenu à exprimer des remerciements sincères à tous les bénévoles engagés dans la vie de la réserve, soulignant leur contribution inestimable à la défense des populations et des territoires contre les risques majeurs.

Comme à l'accoutumée, la soirée s'est prolongée dans une ambiance festive, témoignant du succès de cette initiative à la fois bien organisée et profondément engagée dans la protection de la communauté. Un grand bravo à la réserve communale de sécurité civile de Corbara pour son dévouement exemplaire et son impact positif sur la sécurité collective.