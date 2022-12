Corbara : succès de la soirée figatellu organisé par la réserve communale

Dans le sillage du feu de Noël, cette belle initiative, a connu un vrai succès d’estime et de participation. En effet de nombreux corbarais, élus locaux et amis de la RCSC, ont répondu à l’appel des réservistes communaux conduits par leur infatigable chef d’équipe, Jourdan Martelli.





Familles et amis ont comme toujours, prêté main forte à l’organisation de ce qui restera comme un très beau moment de partage et de convivialité. Les fonds récoltés à cette occasion, viendront compléter les équipements nécessaires à l’accomplissement des missions de surveillance et de dissuasion contre les incendies, menées tous les étés, afin de préserver le patrimoine et les populations de ce charmant village de Balagne.





Un grand coup de chapeau à tous ceux et celles, mus par l’engagement citoyen et la solidarité, qui ont activement contribué à la réussite de cette mémorable action de soutien.