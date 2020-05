Coranavirus et rugby : où en est-on dans le monde de l’ovalie en Corse ?

A l’instar des autres disciplines, le rugby est à l’arrêt en Corse jusqu’à nouvel ordre. « Nos activités reprendront dès que les conditions sanitaires le permettront » indique Jean-Simon Savelli, Président de la Ligue Corse. «La pratique du Rugby insulaire est impactée par cette crise, bien gérée au niveau national par le président Laporte. C'est tous ensembles, solidaires, que nous arriverons à surmonter les épreuves actuelles. Chacun et chacune doit pouvoir compter sur l'autre. C'est le principe même d'une équipe, et la Ligue Corse de Rugby est une très belle et grande équipe.» précise encore le président Savelli.





La Ligue Corse de rugby qui compte 11 clubs et plus de 1200 licenciés a donc elle aussi vécu une fin de saison difficile mais il en aurait fallu bien plus pour décourager ses membres « La FFR nous a permis de recruter 2 cadres techniques qui complètent l'équipe technique régionale pour le maillage du territoire corse afin de soutenir les clubs et les bénévoles ».



Ainsi le Directeur Technique de Ligue, Olivier Liévremont, effectue un travail régulier en visioconférences pour pouvoir faire avancer tous les dossiers de labellisation des clubs, formation des éducateurs et projets sportifs et de jeux.





Où les clubs en sont-ils ?

«Les classements ont pu se finaliser en comptabilisant les 2 ou 3 matches qu'il restait à chacune des équipes par la péréquation et les bonus de la charte de l’arbitrage » explique t-on du coté de la ligue corse. Et ce sont plutôt de bonnes nouvelles pour les clubs insulaires. Les Ponettes restent en Fédérale 2 alors qu'elles auraient même dû disputer un 1/4 de finale de Championnat de France. Le RC Ajaccien reste en Promotion Honneur et y sera rejoint par le RC Lucciana. Isula XV reste en 1ère série, rejoint par le CRAB XV Lumio. Enfin Bastia XV accède en 2ème série avec une réserve en 4ème série. Et la suite ? «Nous espérons une reprise en douceur à partir de la fin août en commençant par le rugby à toucher sans contact pour préserver les organismes et respecter aux mieux les bonnes pratiques des gestes barrières » indique Jean-Simon Savelli. «Nous avons aussi beaucoup de projets : développer le rugby à 7, faire valider les 2 sites de Lumio et Porto-Vecchio comme sites hôtes pour la Coupe du Monde 2023, organiser en Corse un match des VI Nations des féminines ou des moins de 20 ans, proposer un match XV du pacifique/Squadra corsa voire un match de préparation du Top 14 comme Montpellier/Stade Français au Stade Armand Cesari de Furiani vers la fin Août ». En espérant que d’ici là le COVID 19 ne soit plus dans la mêlée.