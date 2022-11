Coopérative de Vadina : le domaine de Casabianda va finalement semer !

Jeudi 3 novembre, la FDSEA de Haute-Corse organisait une conférence de presse pour alerter l’opinion et la sensibiliser sur le risque de disparition de la coopérative de Ghisonaccia, Vadina, seule coopérative céréalière de Corse. En cause, la décision du pénitencier de Casabianda de ne pas semer de céréales cette année.



Aujourd’hui, mercredi 16 novembre, la FDSEA de Haute-Corse "tient à informer les éleveurs et l’ensemble de la population que le domaine agricole d’État, Casabianda, a décidé de planter 150 hectares de céréales.

La FDSEA de Haute-Corse se félicite de ce revirement et rappelle la nécessité de mettre en place un vrai plan de relance de la filière céréalière en Corse, tel qu’il a été défini par l’ensemble des acteurs amont (céréaliers) et aval (agriculteurs). L’ensemble des pouvoirs publics doit aujourd’hui mettre en œuvre ce plan indispensable à l’économie de la Corse et à son autonomie alimentaire."