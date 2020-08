Convoi hippomobile pour le ramassage du tri sélectif de la plage et de la pinède de Calvi

Le jour n'est pas encore levé sur Calvi que déjà un convoi peu ordinaire prend la direction de la plage et de la pinède pour effectuer une mission écologique de premier ordre.

Rikita et Estime deux chevaux de trait comtois à la crinière blonde tractent une voiturette et deux remorques pour récupérer les poubelles de tri sélectif des établissements de plage et celles se trouvant dans la pinède de Calvi.

Un convoi hippomobile qui ne passe pas inaperçu et qui est salué par tous.





Rikita et Estime ont bien entendu les faveurs des passants mais l'équipe D'Erawan Berroche forge elle aussi le respect.

Souriants, respectueux de l'environnement ils accomplissement leur tâche avec sérieux et responsabilité. Le crottin de cheval est récupéré grâce à un système approprié et les containers récupérés sont pris en charge ensuite par un camion de ramassage.

Ce retour vers le futur propose une solution écologique de gestion des déchets dans une zone naturelle qu'il conviendrait peut-être d'élargir.





Un grand bravo aussi à la communauté de communes Calvi-Balagne et à la Ville de Calvi d'avoir cru à ce projet placé sous l'égide du ministère de l'Ecologie.