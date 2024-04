Contrôleurs aériens : le syndicat majoritaire lève son préavis de grève mais le trafic reste perturbé en Corse

Les aiguilleurs du ciel français prévoyaient une mobilisation record, il n’en sera rien. Le syndicat majoritaire chez les contrôleurs aériens français a annoncé la levée de son préavis de grève pour jeudi. "Un accord a été trouvé, le SNCTA lève son préavis", a expliqué l’organisation dans un court message sur son site Internet, à l’issue d’une conciliation de dernière minute avec la Direction générale de l’aviation civile (DGAC).

Aucun élément n'avait filtré mercredi en fin de matinée sur les conséquences opérationnelles de la levée du préavis du SNCTA, qui prédisait une "mobilisation record" pour jeudi.



Contactée, la direction d'Air Corsica indique que malgré la levée du préavis par le syndicat majoritaire, d'autres syndicats continuent leur mouvement, notamment les contrôleurs de l'aéroport de Figari qui ne font pas partie du syndicat majoritaire, en conséquence cette plate-forme sera fermée pour la journée, aucun vol ne pouvant être maintenu.

La DGAC a d'ailleurs demandé aux compagnies aériennes de maintenir les réductions de programme de vols, et "Air Corsica maintient son programme réduit tel qu'annoncé dans son communiqué ce matin."



Bien que la compagnie prévoit de maintenir les liaisons de continuité territoriale au départ des autres aéroports corses (Ajaccio, Bastia, Calvi) vers Nice, Marseille et Paris-Orly, d'importants retards sont à prévoir sur ces liaisons.



La compagnie aérienne indique que "les voyageurs concernés ont la possibilité de modifier leurs réservations en anticipant leur départ ou en reportant leur voyage à une date ultérieure". Ils peuvent également choisir d'annuler leur vol et obtenir le remboursement de leurs billets en se rapprochant de leur point de vente habituel.