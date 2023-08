Contrôles routiers : stupéfiants et alcool au volant en Haute-Corse

Michela Vanti le Lundi 31 Juillet 2023 à 16:50

Les gendarmes ont intensifié leurs contrôles routiers pendant le week-end en Haute-Corse, et plusieurs automobilistes en ont subi les conséquences. Entre vendredi et dimanche, des infractions graves ont été constatées, conduisant à des retraits de permis, des saisies de véhicules et des convocations en justice