Contrôles PAC : Pour y voir plus clair avec la Chambre de l’Agriculture de Haute-Corse

"Par ailleurs, suite à la rencontre à Matignon avec les services du Premier Ministre le 12 septembre dernier et la confirmation par Madame la Préfète de Corse à l’assemblée générale de la Chambre d’Agriculture de Corse, concernant la mise en place des contrôles de surface accrus pour les éleveurs de Corse, nous demandons à tous les éleveurs impactés par les contrôles PAC, de bien vouloir se faire connaitre auprès du Service Elevage de la Chambre d’agriculture au 04.95.32.84.40 afin de pouvoir constituer une liste d’éleveurs impactés par ces contrôles, qui sera présentée à la Préfecture de Corse et à la Collectivité , comme l’ont également demandé les groupes et le Président de l’Assemblée de Corse, afin d’examiner au cas par cas les situations."