Contrat d'engagement jeune : à Bastia 799 jeunes éloignés de l'emploi ont déjà bénéficié du dispositif

Trouver sa voie, préparer un entretien d’embauche ou encore gérer son budget : des prérequis au monde du travail que le Contrat d’Engagement Jeunes permet d’acquérir au fil d’ateliers. À Bastia, ce dispositif qui a accompagné près de 800 jeunes depuis 2022 a fêté ses 2 ans d'existence lors d'un événement spécial organisé par France Travail et la Mission Locale le lundi 25 mars dernier. Mis en place en 2022 pour succéder à la Garantie jeunes, le Contrat d’Engagement Jeunes a pour objectif principal l'insertion professionnelle des moins de 25 ans.D'une durée de six mois à un an, le CEJ s'adresse aux 16-25 ans (29 ans pour les personnes handicapées) qui ne sont ni en études, ni en emploi, ni en formation, ou qui ont du mal à rester en emploi durable. Opéré par les missions locales ou par France Travail (anciennement Pôle emploi), le CEJ propose un accompagnement intensif de 15 à 20 heures d'activité par semaine, comprenant des formations, des immersions en entreprise, ainsi que des ateliers de recherche d'emploi.Réunis au France Travail de Bastia, les jeunes, accompagnés de leurs conseillers, ont participé à diverses activités pour célébrer cette étape importante. Ils ont également eu l'occasion de récolter les récompenses de leur participation à un jeu concours organisé via une application dédiée au CEJ.Cet événement a été l'occasion de mettre en lumière les réussites et les progrès réalisés par les jeunes participants du CEJ, tout en soulignant l'importance continue de ce programme dans la lutte anti-décrochage des jeunes dans la région bastiaise.