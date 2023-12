Contrat d’engagement jeune : En Corse de plus en plus de jeunes bénéficient du dispositif anti-décrochage

Les jeunes femmes corses concernées par des périodes d’inactivité



Toujours selon la même étude, les zones les plus éloignées des territoires de formation et où les emplois sont essentiellement saisonniers (Porto-Vecchio 32%, Propriano 30%) obtiennent le taux le plus haut de jeunes inactifs. «Un territoire très saisonnier ne réagit pas de la même façon, dans le rural les solutions à proposer sont pas les mêmes non plus, l’accès à la formation est plus compliqué même si la collectivité a décentralisé un certain nombre de formations il reste quand même le problème de la mobilité, et puis l’interruption en saison notamment dans l’extrême sud, les jeunes rentrent en saison et en suite ils reviennent vers la mission locale pour continuer leur parcours donc on a un chemin qui est différent. observe la directrice de la DREETS de Corse



Les jeunes femmes corses sont les plus concernées par ces périodes d’inactivité : 27% d’entre elles sont sans emploi hors système scolaire contre 20% des hommes. «Globalement si on regarde le taux d’inactivitéquels que soient les âges les femmes sont toujours plus concernées, restent plus longtemps au chômage et au niveau de la pauvreté en Corse on le verra aussi: les familles monoparentales sont essentiellement des femmes, les personnes âgées aussi. La problématique de l’activité des femmes dans l’ensemble est une problématique spécifique à prendre en compte, c’est aussi ce qui est fait là, c’est de trouver des métiers accessibles sur le territoire et des parcours accessibles à toutes ces jeunes femmes.»





Le dispositif Contrat d’Engagement Jeune, c’est donc un partenariat entre les jeunes et la Mission locale: suivi d’un conseiller, allocation, ateliers professionnels mais aussi personnels pour identifier ses qualités, développer son potentiel et découvrir de nouveaux métiers. Un engagement de 15-20 heures par semainea vec un seul objectif, celui de trouver une activité à long terme: le Contrat d’Engagement Jeune doit déboucher sur un CDI ou un CDD de plus de six mois. Une opportunité pour les concernés de trouver leur voie, renforcer leurs compétences et être guidés attentivement dans la vie active. En bref, c’est une opportunité d’évolution, un parcours sécurisant, une aide importante.