Continuité territoriale : Accalmie relative sur la desserte maritime Corse – Continent

Une condition pas suffisante

Si l’opposition salue cette avancée, elle n’apprécie pas le satisfecit de la présidente de l’OTC. Paul Quastana, élu de Core in Fronte, tire la première salve. Ce feu vert de Bruxelles est, selon lui, « une condition nécessaire, mais pas suffisante. Encore faut-il avoir les moyens ? Est-ce qu’on a l’enveloppe ? Non ! Cette enveloppe a 15 ans de non-réactualisation, de non-indexation sur l’inflation ». L’élu indépendantiste met le curseur sur l’impérieuse revalorisation de l’enveloppe de continuité territoriale qui, donne lieu, à chaque débat national sur la loi de finances, à un bras de fer entre la Corse et le gouvernement. Cette enveloppe n’ayant pas été réactualisée depuis 2009, il manque, chaque année, 50 millions d’euros pour financer le service public aérien et maritime. La rallonge, arrachée au forceps cette année, a sombré en même temps que le gouvernement Barnier et le rejet du budget 2025 par l’Assemblée nationale. « Avant de crier victoire, il faudrait peut-être réaliser qu’on a perdu 15 ans. On peut féliciter toutes les négociations que vous avez menées à Bruxelles, par contre pour la DSP, c’est loin d’être le cas. L’étape 1 est franchie dans le désordre, l’étape 2 est loin d’être franchie. Il faudrait négocier l’inscription définitive de l’enveloppe de continuité territoriale dans une loi, pas au gré des discussions budgétaires annuelles ».



Une compagnie régionale

L’élue de Corsica Libera, Josepha Giacometti, n’apprécie pas plus la victoire revendiquée par la majorité territoriale : « Il n’y a pas les pour et les contre du service public. En revanche, il y avait des interrogations et des réserves qui, pour moi, demeurent les mêmes ». Elle considère également que « Rien n’est sécurisé en termes de moyens ». Elle revient sur « la question de sortir d’un système qui nous enferme dans la dépendance, celui d’une dotation de continuité territoriale. Vous appelez à avoir de hautes ambitions pour un autre système de transport pour la Corse qui ne doit pas être en attente des dotations données au coup par coup chaque année et qu’on est obligé d’aller mendier. On doit mettre une autre logique en œuvre, ou au moins les moyens de l’obtenir ». L’autre logique défendue par l’élue indépendantiste est la création d’une compagnie maritime territoriale. Elle demande la mise en place d’un calendrier de travail avec les compagnies et les élus pour « commencer à travailler au fond ».



Un transport européen

Le président de Core in Fronte, Paul-Félix Benedetti, en remet une couche et préconise une continuité européenne. « La Corse doit pouvoir commercer avec l’Italie. On doit s’opposer à l’oligarchie corse, boulimique, concentrationnaire qui ne cherche qu’à aller à Marseille. Quatre de nos bateaux sont en poste à quai à l’île Rousse, Propriano, Bastia ou Ajaccio, alors que chacun d’entre eux aurait largement la capacité de se rendre à Livourne ou à Porto Torres ». Il propose qu’il y ait « des avenants aux contrats, des clauses de possibilité, pour ne pas se retrancher derrière un marché à destination France, se trouver de faux interdits pour qu’on garde cette logique de dominé-dominant qui nous ramène en permanence à Marseille et qui est la faillite de la Corse ». Il demande à la gouvernance nationaliste « qui semble figée sur un modèle colonial stéréotypé » d’avoir « une vision programmatique à hauteur de 50 ans, et pas à 5 ans de la prochaine DSP. Je ne vous parle même pas des attentes que nous avons sur la toute petite liaison européenne dont vous avez la compétence ». Dans son viseur : la liaison Corse-Sardaigne.