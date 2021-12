"Contes à semer pour s’aimer" de Olivia Riolacci et Claude Franceschi : un très intéressant livre thérapeutique

Au coté conteur de Claude Franceschi, Olivia Riolacci a ajouté le coté thérapeute. « Je trouve que les contes se prêtent bien à la thérapie. D’autant que j’ai moi-même travaillé avec des écoles pour des séances de Yoga, la gestion de la colère, l’intolérance, la tristesse et face à ces problèmes souvent les parents ou les enseignants se trouvent démunis ». Le Livre-Outil est axé sur 2 principes : Le déploiement de l’imaginaire qui permet de développer les fonctions cognitives et une adaptation en douceur au monde de l’enfant et des jeux thérapeutiques qui permettent aussi de canaliser, calmer, sécuriser, rassurer l’enfant tout en le connectant à soi, aux autres et à son univers… Ils permettent aussi une meilleure appréhension et une meilleure gestion de certaines émotions comme la peur, la colère ou encore la peine. L’ouvrage renferme donc une vingtaine de contes à la suite desquels des exercices sont proposés en rapport avec la colère, les cauchemars…« Cela peut être toutes sortes d’exercices : yoga, étirements, postures... » précise Olivia Riolacci. « J’ai d’ailleurs déjà testé ces exercices dans mon cabinet ou dans les écoles, que ce soit individuellement ou en groupe. Les effets sont souvent immédiats ». La majorité des exercices proposées dans le livre positionnent les enfants en cercle. « L’utilisation de ce format circulaire permet de mettre chacun sur un pied d’égalité pour voir et être vu » indique encore notre thérapeute « Cela crée un dynamisme et une confiance de groupe ». Ce livre dont les illustrations sont signées Lydia Lilou Rallo est un véritable outil pour aider à canaliser ces tsunamis émotionnels que les enfants subissent de plus en plus dans notre monde souvent trop rapide, trop agressif pour eux. « Je constate qu’aujourd’hui un stress intense émerge de plus en plus dans les écoles où il y a tant à apprendre, tant à partager, tant à appliquer, à comprendre » déclare Claude Franceschi. « On est même en droit de se demander comment les enfants parviennent à supporter ces rythmes effrénés, dans un monde lui-même effréné et comment les parents, les enseignants, les soignants, les éducateurs réussissent eux à s’adapter, à transmettre, à éduquer dans la joie et la bonne humeur ? » ajoute Olivia Riolacci.----- Editions Maia, collection U Culumbu (Cette collection se veut le lieu d’expression de la pensée corse sous toutes ses formes, dont le goût pour la liberté invite à une réflexion libre et à une esthétique originale. Elle est dirigée par Ange-Mathieu Mezzadri,médecin et écrivain corse d’expression française.En librairie ou sur le site de l'Editeur.