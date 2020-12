Conseil de l’Energie, de l’Air et du Climat : la Corse veut plus de maîtrise d’énergie et d’énergies renouvelables

Le Conseil de l’Énergie, de l’Air et du Climat (CEAC) s’est réuni en cette fin d’année au Palais des Congrès d'Ajaccio. Distanciation sociale oblige, les participants étaient espacés et certains avaient opté pour des interventions en visioconférence. Une réunion de plus de deux heures a permis de traiter un ordre du jour en trois points avec une présentation du projet de Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE), un focus sur la rénovation énergétique des bâtiments dans le cadre du Plan de relance ainsi qu’une présentation de la convention liant l’AUE et EDF pour la mise en œuvre de six actions du Cadre Territorial de Compensation.



« Nous avons essayé de nous réunir dans les meilleures conditions possibles compte tenu de la situation sanitaire, a expliqué jean Biancucci, le président de l’Agence de l’Aménagement, Urbanisme et Energie. Certains ont pu venir en personne notamment les représentants de l’Etat, de la CdC ainsi qu’un grand nombre de nos partenaires. Cette réunion vient clôturer les débats de l’année mais elle est aussi le prélude à la nouvelle Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE). Nous rentrons dans un nouveau cycle qui sera caractérisé à la fois par des mesures en matière de maîtrise de l’énergie et un volet concernant les Énergies renouvelables (EnR). C’est un challenge. La Corse est leader dans ce domaine mais elle peut être plus ambitieuse. On observe des secteurs immédiatement productifs comme le photovoltaïque, à condition de pouvoir l’intégrer dans le système de consommation de l’électricité et notamment la régulation. Nous travaillerons aussi sur l’hydrogène, l’hydraulique, le microhydraulique et l’éolien ».



Le président de l’AUE s’est montré confiant quant au champ d’intervention de la CdC annonçant des moyens suffisants. Par ailleurs suite au succès des expérimentations comme le dispositif ORELI, les rénovations des logements individuels pour des économies d’énergie se poursuivront avec davantage de moyens pour atteindre 3 000 habitations par an soit 30 000 sur dix ans. En parallèle, sont prévus la rénovation globale performante de logements collectifs notamment sociaux, la rénovation de l’éclairage public ainsi que la maîtrise de la filière bois énergie, la filière solaire thermique « individuel » et « collectif ».





« Au-delà des mises en œuvre, l’expérimentation a permis d’en tirer des enseignements, a précisé Jean Biancucci. Le bilan nous permettra de mieux agir que ce soit en faveur des entreprises en matière de formation et du public aussi en popularisant la maîtrise de l’énergie. Nous nourrissons beaucoup d’ambitions et de projets sur la question qui nécessiteront de mobiliser des centaines de millions d’euros. Les enjeux sont donc importants et stratégiques. Il était donc essentiel de discuter avec la totalité des partenaires et acteurs afin de travailler ensemble et d’atteindre ainsi nos objectifs. »