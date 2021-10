Congrès des maires de Corse-du-Sud : les édiles échangent autour du projet de loi 3DS

Le quinzième Congrès des maires de Corse-du-Sud était très attendu, ce vendredi au Palais des Congrès d’Ajaccio. Attendu à plus titre. Après une édition annulée pour les raisons sanitaires, tout d’abord. Parce qu’il s’agissait de la toute première pour Jean-Jacques Ciccolini en tant que président, que l’on notait la présence des élus de la nouvelle majorité territoriale et enfin en raison d’une thématique dans l’air du temps : le projet de la loi 3DS, Différenciation, Décentralisation, Déconcentration, Simplification soumise au vote de l’Assemblée Nationale en novembre prochain. Raison pour laquelle, la manifestation avait attiré foule (près de 200 personnes (maires, conseillers municipaux, présidents d’EPCI, conseillers communautaires conseillers territoriaux, conseillers à l’exécutif de Corse, parlementaires…)

À la tribune, la présence de Guy Geoffroy, vice-président de l’Association des maires de France étant venu, lui aussi, évoquer la perspective d’une plus large décentralisation que beaucoup, au sein même de l’Assemblée Nationale, appellent de leurs vœux. On notait également la présence de l’Association des Elus du Littoral (AEL) ou encore l’Association Nationale des Elus de la Montagne (ANEM). On aura bien vitre compris, et les échanges entre la tribune et les maires présents vont le corroborer tout au long des échanges, l’intérêt de cette journée.



Donner plus d’ambition aux territoires

En tant que nouveau Président, c’est après une minute de silence à la mémoire de Pierre-Jean Poggiale, maire de Valle di Mezzana décédé en avril dernier, Jean-Jacques Ciccolini a posé les jalons de cette manifestation, rappelant notamment « que notre association avait appelé de ses vœux, la mise en place urgente d’une conférence des maires associant les services de l’État aux fins d’examiner de manière concertée les problématiques rencontrées sur le terrain et proposer des solutions pour y remédier...Le projet de loi a été adopté en première lecture par le Sénat qui n’a pas manqué de l’enrichir de dispositions permettant « le plein exercice des libertés locales ». Mais certaines mesures ne trouvent pas à s’appliquer en Corse où les Collectivités locales (CdC et communes) et leurs établissements connaissent déjà un degré de décentralisation plus avancé que leurs homologues continentales... »

Le Sénat veut donner plus d’ambition au territoire, une perspective dans laquelle s’est engouffré Gilles Simeoni : « Il y a des attentes et des besoins. La Collectivité, l’État et les maires doivent travailler main dans la main. Mais les Régions et le Gouvernement n’ont pas les mêmes visions...Le premier ministre avait évoqué « une République de la Centralité conforme au quinquénat. Dès 1982, La Corse avait été précurseur en matière de décentralisation. Il y avait un équilibre des pouvoirs. On en est loin aujourd’hui. Ce texte est une transition, la question de faire évoluer les textes va revenir sur le devant de la scène...La Loi 3DS est un objectif à remplir par l’État,.. »



« Des paroles aux actes »

Tour à tour, les différentes problématiques vont se succéder : gestion du littoral, des communes du rural, de montagne, divagation animale, territorialisation, urbanisme avec forcément le PADDUC en point d’Orgue...Pascal Lelarge, Préfet de Corse va évoquer pour sa part « la nécessité de réguler et de réinventer une politique foncière... »

À l’occasion d’un « chjama è rispondi » entre les élus et les maires présents dans la salle, il sera question d’aller « des paroles aux actes car les communes de montagne ne sont pas prises en compte », ou de « réinventer, soulignera Jean Alfonsi, maire de Serra di Ferru, des modèles d’urbanisme en lien avec la réalité du terrain. Ma commune est faite de hameaux, on doit le prendre en compte et ne pas céder à la pression touristique... »

Pour Achille Martinetti (Bocognano), il s’agira de « trouver un système qui permette de faire remonter les choses. Car nous sommes tous capables d’inventer. » Autre point sensible, « la nécessité d’une agriculture productive face à une politique européenne qui n’est pas adaptée... » Les questions ont fusé durant une heure, trouvant certains éléments de réponse débattus et développés durant l’après-midi.

Le vote de l’Assemblée Nationale, en novembre prochain, est très attendu. Il devrait marquer un pas de plus vers la décentralisation et une France des territoires...