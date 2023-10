Conflit israélo-palestinien : L'Assemblée de Corse unanime pour la paix au Proche Orient

Lors de la dernière session de l'Assemblée de Corse, l'actualité internationale s'est logiquement invitée dans les débats. À la demande de la présidente de l'Assemblée de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis, les conseillers ont observé une minute de silence pour honorer les victimes du conflit entre Israël et la Palestine.



Par la suite, les discussions ont porté sur la présentation de deux motions, qui ont finalement fusionné en une résolution solennelle reflétant l'unanimité de l'assemblée. D'une part, le groupe Un Soffiu Novu a appelé l'Assemblée de Corse à "condamner avec fermeté les exactions commises depuis le 7 octobre par le Hamas en Israel". Ces actes de violence sont qualifiés de "crimes contre l'humanité, contraires à toutes les conventions internationales."

De leur côté, les groupes Fa Populu Inseme, Avanzemu, Core in Fronte, Giosepha Giacometti et Pierre Gionca ont présenté une autre motion dans laquelle ils ont également condamné "la riposte et les méthodes guerrières aveugles employées par l'État de la bas vis-à-vis des populations civiles de la ban." Ils ont exprimé leur solidarité envers les milliers de victimes du conflit, sans distinction.



Au final, l'ensemble des conseillers a trouvé un consensus et adopté une résolution commune dans laquelle l'institution territoriale "exprime sa solidarité avec les milliers de victimes du conflit, les familles endeuillées, les centaines d’otages – qui doivent être libérés – et apporte son soutien le plus absolu aux peuples palestinien et israélien. L'assemblée de Corse "souhaite une véritable solution politique qui passera inéluctablement par la création de deux États, donnant aux deux peuples une égale dignité quant à leur reconnaissance par les institutions internationales". Elle "demande à la communauté internationale de s’engager résolument, dans l’esprit des accords d’Oslo de 1993, à tout mettre en œuvre pour créer les conditions d’une solution politique qui doit permettre d’enraciner définitivement la paix."