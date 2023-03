Conflit de voisinage à Bastia : le crêpier de la rue Saint-Roch en grève de la faim

« J’ai commencé à avoir des problèmes avec ma voisine dès que je me suis installé il y a 6 ans et alors que le commerce que j’ai repris existe depuis 40 ans dans la même configuration ! » déplore Frédéric Filippi, le crêpier qui fait le délice des enfants et des adultes dans cette portion de rue très fréquentée qui relie le boulevard Paoli à la rue Napoléon. « Aujourd’hui j’ai entamé une grève de la faim pour que l’assignation dont je suis l’objet soit retirée. Je souhaite la venue d’un conciliateur de justice pour pouvoir trouver une issue à ce conflit ».

Pour prouver sa bonne volonté et alors qu’il avait déjà fait une grève de la faim il y a un an, le jeune commerçant a installé une paroi en plexiglass entre les deux boutiques. « Mais ma voisine n'est toujours pas contente et m'a assigné au tribunal. Quel est le projet de cette dame au juste ? » poursuit F.Filippi.





Sur place la commerçante de la boutique de prêt à porter se plaint toujours de ces nuisances olfactives qui, dit-elle, « rendent parfois invendables ces articles ». Elle dénonce « des odeurs de graillon perceptibles dans sa réserve et dans son magasin . J'ai essayé de dialoguer avec lui durant 2 longues années. Il n'a pas été possible de parler avec ce Monsieur, donc j'ai lancé une procédure pour que les nuisances olfactives s'arrêtent et pour que la justice fasse son travail ».





Mercredi après-midi une centaine de personnes s’est réunie devant la petite crêperie en soutien à Frédéric Filippi. « Ça fait chaud au cœur d’être soutenu. Peu de commerçants suivent le mouvement et l’association des commerçants bastiais n’a pas voulu se prononcer sur le sujet. J’ai lancé une pétition en ligne et elle a retenu à ce jour près de 1 500 signatures ».





La solution, une hotte ?

« On ne peut pas installer une hotte dehors, j’en ai discuté avec des spécialistes : une hotte à l'extérieur, ne servirait à rien car une hotte est faite pour les endroits clos, pour aspirer la fumée et les fumées grasses et en aucun cas faite pour aspirer les odeurs ».





Pour la plupart des personnes présentes hier devant la crêperie « on est là en soutien pour ce jeune homme travailleur. Ce qu’on souhaite c’est qu’une solution soit trouvée afin que les deux commerces puissent travailler dans de bonnes conditions ».

En attendant, on l’espère, une issue qui satisfera tout le monde dans ce conflit de voisinage, Frédéric Filippi poursuit sa grève de la faim 24 heures/24 devant son outil de travail, clos pour l’instant.