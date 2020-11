Confinement allégé : voici la nouvelle attestation de déplacement, à utiliser dès ce samedi

Après un mois de confinement, l'allègement commence ce samedi 28 novembre, les commerces non essentiels ont rouvert et à partir d'aujourd'hui les particuliers, auront la possibilité de s’éloigner de 20 kilomètres de leur domicile pendant une durée de trois heures. Mais l'attestation de déplacement dérogatoire reste indispensable pour tout déplacement. Elle a été mise en ligne la nuit dernière sur le site du ministère de l'Intérieur et sur l'application TousAntiCovid.