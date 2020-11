Confinement - Un jour, un film : spécial week-end

• Vendredi 13 novembre – UniversCinéL’autre côté de l’espoir d’Aki KaurismäkiLa plateforme de SVOD continue son opération des films à 1€, avec, chaque soir, un nouveau long métrage proposé à ce tarif. Et ce vendredi, c’est un petit bijou du réalisateur finlandais Aki Kaurismäki, L’autre côté de l’espoir que vous pouvez découvrir en ligne. Metteur en scène d'une vingtaine de films en autant d'années, Kaurismäki impose avec ce nouveau long métrage sa marque de fabrique : un mélange de comédie déjantée et de drame désespéré. Il se penche cette fois sur le destin croisé de Wikhström, la cinquantaine, qui décide d’ouvrir un restaurant et de Khaled, jeune réfugié syrien, échoué dans Helsinki par accident. C’est drôle, triste à la fois, terriblement humain et profondément intelligent. C’est à ne pas manquer sur Univerciné (ou en DVD).Sur France 3 Via Stella, à 21h40, on peut aussi découvrir le passionnant : La camorra, histoire de la mafia napolitaine – dans le cadre de la série Toute l'Histoire. Ce documentaire puissant est également disponible sur youtube ( lien ici • Samedi 14 novembre – ArteHeureux comme Lazarro en replaySouvent résumé à 2 ou 3 noms grands noms (Moretti, Garrone, Sorrentino), le cinéma italien contemporain connaît pourtant une jeune et talentueuse réalisatrice, Alice Rohrwacher. Elle s’est construite, en sept ans et trois films, un univers bien à elle : Corpo Celeste en 2011, Les Merveilles en 2014 et Heureux comme Lazarro. C’est ce dernier qu’Arte propose en replay et à propos duquel le journaliste François-Xavier Taboni de Bande à part écrivait : « Entre fable moderne et film politique, porté par une réalisation limpide et par la révélation du lumineux Adriano Tardiolo, le troisième film d’Alice Rohwacher confirme le talent d’une cinéaste hors normes. »• Dimanche 15 novembre – AllindìSoirée courts métragesLa toute nouvelle plateforme de SVOD Corse propose une sélection de courts métrages plus croustillants les uns que les autres, 24 pour être exact. Afin de se faire un bon dimanche “pépouze”, CNI vous en conseille cinq à mater à la suite : on débute avec Marcu Maria afin de faire un saut dans le passé avec, en 1774 pour être précis, sur la trace des pendus du Niolu. On poursuit sur les traces de Cedric Appietto en père violent dans le film d’Alexandre Oppeccini. On accompagne ensuite Christian Ruspini pour savoir s’il est le gardien de son frère dans le court de Frédéric Farrucci. On retrouve à nouveau Cédric, cette fois en jeune militant dans Assassins de Laurent Simonpoli pour finir en beauté avec FDP (Figlio di Paesani) de Stephan Regoli, un autre film sur une jeunesse corse qui se cherche.Bon week-end et à lundi pour votre rubrique « Un jour, un film » !