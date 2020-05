Confinement - Un jour, un film : le programme du week-end

Vendredi 8 mai

On retourne au collège ce vendredi soir sur Canal+ avec le deuxième film du duo Mehdi Idir et Grand Corps Malade. Les deux compères ont réalisé en 2016 le très réussi Patients qui revenait sur le passage à l’hôpital et en rééducation du chanteur de slam suite à son grave accident. Ils nous emmènent cette fois dans le collège de leur jeunesse, en Seine Saint Denis. Si l’humour est au cœur du film, l’importance de la scolarité, le lien social, le rôle d’une CPE ou d’un professeur sont loin d’être négligé. Du coup, aux éclats de rires peuvent se succéder quelques larmes d’émotions…

• La Vie Scolaire de Medhi Idir et Grand Corps Malade à 21h sur Canal+



Samedi 9 mai

Mardi 26 avril dernier, RTL9 diffusait Identity, un thriller très hitchcockiens. La chaine du câble propose ce samedi de découvrir le deuxième film du réalisateur américain multi-casquettes James Mangold, sûrement son plus abouti et son plus personnel. Celui surtout qui a révélé la face sombre de Sylvester Stallone, ici totalement à contre-emploi et très loin de ses personnages de Rambo ou de Rocky. Il interprète le shérif Heflin, dépressif et que personne ne respecte à Garrison, cité-dortoir pour les flics de New York. Alors que la loi du silence de la profession lui impose un jour de masquer une bavure mortelle, il va être obliger de faire un choix... À ses côtés, un sacré trio de comédiens : Robert de Niro, Harvey Keitel et Ray Liotta.

• Copland de James Mangold sur RTL9



Dimanche 3 mai

Pio Marmai alias Antoine n’était pas confiné mais bien enfermé en prison, par erreur. C’est d’ailleurs ce qui tarabuste Yvonne – éblouissante Adèle Haenel – quand elle l’apprend et qu’elle comprend que son mari en est à l’origine. Elle décide alors de rattraper comme elle peut cette faute judiciaire. Humour, poésie, des acteurs incroyables : le duo Pio Marmai et Adèle Haenel mais aussi Damien Bonnard, Audrey Tautou et Vincent Elbaz. Comme à son habitude, le réalisateur corse Pierre Salvadori excelle dans la direction de ses acteurs, dans la mise en scène et la mise en image d’un scénario beaucoup plus malin et profond qu’il n’y parait. Il retrouve également à la musique son comparse Camille Bazbaz qui l’accompagne pour la cinquième fois.

• En Liberté ! de Pierre Salvadori en VOD sur Universciné



L’info en +

C’est l’offre du week-end à ne manquer sous aucun prétexte ! MK2 Curiosity s’associe à L’Agence du court métrage pour offrir un programme de trois courts métrages formidables :

– Nouvelle saveur de Merryl Roche avec Joséphine Japy (Mon Inconnue, Cloclo)

– La nuit, elle ment de Rachel Lang (Légionnaire, tourné à Saint Florent, bientôt sur les écrans) et Jérémy Forni

– Jusqu’à l’os de Sébastien Betbeder (Debout sur la Montagne)

Juste après, vous pouvez aussi voir, toujours gratuitement, le court métrage d’Apichatpong Weerasethakul (Palme d’Or en 2010 avec Oncle Boonmee). Une merveille.