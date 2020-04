Confinement - Un jour, un film : le programme du week-end

Depuis quelques années, Disney propose des adaptations live de ses films d’animation. Les 101 Dalmatiens dès 1996 puis Alice au pays de Merveilles, Cendrillon, La Belle et la Bête ou encore Le livre de la jungle y ont eu droit. Avant la sortie événement de Mulan, prévue pour cet été mais qui risque bien d’être reportée, c’est Le roi lion qui a connu sa version « live » en 2019. Cette mouture, réalisée par John Favreau, ne démérite pas même si la technique prend parfois le pas sur l ‘émotion. On peut préférer l’original sans pour autant bouder son plaisir. A voir en famille.• vendredi 17 avril – Canal+ à 21h05Le Roi Lion de John FavreauPas de films sur les chaines nationales le samedi soir. Ce n’est pas grave, on se rabat sur les multiples possibilités qui s’offrent au téléspectateur grâce au numérique. Sur Netflix (également disponible en VOD), le grand, très grand film de David Fincher, Zodiac, avec Jake Gyllenhaal et Mark Ruffalo, nous entraine sur les traces d’un tueur en série. Palpitant. Cyril Neyrat des Cahiers du Cinéma écrivait à son sujet : « (...) un passionnant laboratoire du cinéma hollywoodien contemporain, un champ de forces où les articulations du récit et de la technique, de l'écrit et de l'image, s'exposent en pleine intelligence. »• samedi 18 avril – NetflixZodiac de David FincherLa télé reprend ses droits ce dimanche. La soirée est chargée mais c’est l’avantage, il y en a pour tous les goûts : le film d’animation Hôtel Transylvanie sur TF1, la comédie Elle l’adore avec Sandrine Kiberlain sur France 2 ou un classique d’Henri Verneuil sur Arte, Mélodie en sous-sol avec Jean Gabin et Alain Delon. Et pour ceux ou celles qui sont abonnés, OCS City propose un premier film complètement barré et génialissime de Jim Cummings, Thunder Road. Découvert à l’ACID (sélection cannoise) en 2018, il raconte l’histoire de Jimmy Arnaud, un policier texan qui essaie tant bien que mal d'élever sa fille. Le portrait tragi-comique d'une figure d'une Amérique vacillante. Brillant.• dimanche 19 avril – OCS CityThunder Roads de Jim CummingsSi vous voulez voir un film en VOD tout en faisant un geste pour votre salle de cinéma, optez pour La Toile ( site web ). Ce service a été pensé pour et en étroite collaboration avec des cinémas indépendants, il permet à ces établissements partenaires de toucher une partie des recettes de la plateforme.