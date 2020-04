Confinement - Un jour, un film : « Toy Story 4 »

L’histoire

« Le cow-boy Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires – Andy puis Bonnie – et de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Fourchette, un nouveau jouet qui ne veut pas en être un, dans la chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi… »



Animation

Le pari était risqué, surtout après un 3e épisode de très haute volée et plus de 20 ans après le premier film de cette saga devenue culte. Si Toy Story est une des franchises d’animation les plus appréciées et les plus lucratives au monde, le scénariste Andrew Stanton a une explication : « Je pense que cet engouement vient du fait que chacun d’entre nous, qu’on en soit conscient ou non, rêve que ses jouets soient vivants. Je crois aussi que si les gens aiment tant ces personnages, c’est parce que nous avons donné à ces jouets un petit côté adulte plutôt que de les rendre aussi naïfs que des chiots qui découvrent le monde. » L’autre raison de ce succès est que le film a toujours su être dans l’air du temps avec des sujets forts comme l’abandon, l'amitié ou le fait de refuser de grandir. Dans ce nouvel opus, le personnage de fourchette, conçue par la petite Bonnie, se voit comme un déchet, pas comme un jouet à l’heure de la décélération et du recyclage. Jacques Mandelbaum du journal Le Monde disait ainsi à la sortie du film : « Courses-poursuites d’anthologie, idylle amoureuse touchante et gags intrépides seront donc au programme de ce quatrième opus où, plus que jamais, se célèbrent les noces orphelines des enfants sans jouets et des jouets sans enfants. »



Doublage

Les voix historiques sont de retour pour les personnages principaux – Jean-Philippe Puymartin pour Woody et Richard Darbois pour Buzz –, mais de nouveaux venus font leur apparition. Tandis qu’Audrey Fleurot remplace Vanina Pradier dans le rôle de La Bergère, Jamel Debbouze et Franck Gastambide forment un duo déjanté pour doubler les peluches Ducky et Bunny. Le film accueille également la chanteuse belge Angèle qui prête sa voix à Gabby Gabby, une poupée un peu particulière pendant que Pierre Niney, de la Comédie Française, fait son entrée dans la saga dans le rôle de Fourchette, un jouet pour le moins atypique, drôle et touchant.



Toy Story 4 de Josh Cooley