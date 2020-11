Confinement - Un jour, un film : « The Revenant »

Ce jeudi soir, direction le grand Nord des Etats-Unis pour suivre « l’histoire de l’homme qui a vu l’homme qui a vu l’ours. » Sauf qu’ici, point de billevesée, le trappeur Hugh Glass interprété par Leonardo DiCaprio a bien croisé un animal qui l’a laissé mort. Mais c’était sans compter sur la soif de vengeance qui l’anime. The Revenant, un survival de très haute volée à (re)découvrir sur France 3 ce soir.



L’histoire

« Dans une Amérique profondément sauvage, Hugh Glass, un trappeur, est attaqué par un ours et grièvement blessé. Abandonné par ses équipiers, il est laissé pour mort. Mais Glass refuse de mourir. Seul, armé de sa volonté et porté par l’amour qu’il voue à sa femme et à leur fils, Glass entreprend un voyage de plus de 300 km dans un environnement hostile, sur la piste de l’homme qui l’a trahi. Sa soif de vengeance va se transformer en une lutte héroïque pour braver tous les obstacles, revenir chez lui et trouver la rédemption. »



Mise en scène

Alejandro González Iñárritu est un réalisateur mexicain de 57 ans, The Revenant est son sixième film. Il s’est distingué dès le début des années 2000 avec Amours chiennes, suivi de 21 Grammes et Babel qui forment avec ce premier une trilogie. En 2014, son éblouissant Birdman lui rapporte quatre statuettes majeures aux Oscar. Iñárritu enchaine en 2015 avec The Revenant. Ce technicien hors pair met tout son talent au service de ce film de survie dans les grandes étendues américaines. Une fresque passionnante avec des scènes à couper littéralement le souffle qui, même s’il a tendance à parfois déborder – d’images, d’idées –, reste une expérience sensorielle unique. A propos du film, la journaliste Valérie Beck de Femme Actuelle écrivait : « Fresque à la fois intimiste et lyrique avec peu de dialogues et à la réalisation magistrale, le film est littéralement porté par la prestation bluffante de Leonardo DiCaprio. Du grand cinéma âpre et captivant. »



Prix

La statuette tant attendue est enfin arrivée ! Leonardo DiCaprio, le meilleur acteur américain en activité n’avait encore jamais été récompensé par l’Académie des Oscar, c’est enfin chose faite avec ce long métrage d’Iñárritu. Une récompense largement méritée tant l’acteur a mis toute sa puissance de jeu dans la souffrance et la haine de son personnage. Nommé neuf fois, The Revenant a également obtenu l’Oscar du meilleur réalisateur et de la meilleure photo.



L’info en +

The Revenant est un projet qui date de 2011, le réalisateur français Jean-François Richet et le coréen Park Chan-wook était également sur le coup avant qu’Iñárritu n’emporte la mise.



• Jeudi 12 novembre à 21h05 – France 3

The Revenant d’Alejandro González Iñárritu