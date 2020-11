Confinement - Un jour, un film : « Rock »

Il est tout simplement l’un des plus grands acteurs de sa génération, Sir Sean Connery est décédé hier à l’âge de 90 ans après une immense carrière au cinéma. Les chaines de télévision se sont adaptées pour rendre hommage à l’acteur écossais. Et ça commence à 18h30 sur Paris Première avec un plaisir coupable de Michael « bourrin » Bay, Rock.



L’histoire

« Excédé par l'injustice de son gouvernement, le Général Hummel se rend maître de l'île d'Alcatraz et menace de lancer un gaz mortel sur San Francisco. Deux hommes sont chargés de le contrer : un expert en armes chimiques, Stanley Goodspeed, et John Patrick Mason, l'unique prisonnier à s'être évadé d'Alcatraz... Ils se rendent ensemble sur l'île afin de stopper les projets destructeurs du Général. »



Dans la Bay de San Francisco

Sorti en 1996, Rock est le 2e film de Michael Bay après le très remarqué Bad Boys. Considéré comme un réalisateur qui ne fait pas dans la dentelle, il va vite devenir une référence dans son genre de prédilection, le blockbuster. A son palmarès, Armageddon, Transformers ou encore Pearl Harbor. Manichéen à souhait, Bay est le nouveau représentant de l'écurie Simpson/Bruckheimer du nom des deux producteurs de films d’action à succès. Si Rock ne déroge pas à la règle, le film repose sur son formidable duo d’acteurs, Nicolas Cage en nerveux et inexpérimenté Goodspeed accompagné de Sean Connery en agent secret calme et paternaliste – clin d’œil à James Bond – sorti de sa cage pour l’occasion. Un rôle de mentor qu’il pratique alors depuis quelques films – Le Nom de la Rose, Highlander, Les Incorruptibles ou Indiana Jones et la dernière Croisade – et qui lui sied à merveille. Rien que pour lui et la scène du coiffeur dans l’hôtel, le film vaut largement le détour.



My name is Bond, James Bond

Sean Connery EST James Bond, le premier acteur à avoir endossé le célèbre costume de l’agent 007 au service de sa majesté. Le plus populaire aussi. France 2 rend hommage à l’acteur disparu, ce dimanche à partir de 21h en enchaînant deux épisodes de la saga adaptée de Ian Fleming : son tout premier, James Bond contre Dr No et son dernier – si on omet le non officiel Jamais plus jamais en 1983 – Les Diamants son éternels. Deux James Bond sinon rien, une soirée en compagnie de l’éternel Sir Sean Connery, à présent au paradis des acteurs.



• Dimanche 1er novembre – Paris Première à 18h30

Rock de Michael Bay, précédé de Hollywood Stories. Sean Connery, à 17h30

Et sur France 2 à 21h05

James Bond contre Dr No, de Terence Young suivi de Les diamants sont éternels, de Guy Hamilton