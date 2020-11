Confinement - Un jour, un film : « L’effet aquatique »

De Montreuil à Reykjavik, il n’y a qu’un pas…ou presque. C’est en tous cas en Islande que nous emmène la regrettée Sólveig Anspach sur les traces de Samir Guesmi et Florence Loiret-Caille dans L’effet Aquatique, cette douce et poétique dernière œuvre de la réalisatrice. Un film délicat ne manquer sous aucun prétexte (même si vous avez piscine) ce soir en replay sur France.tv« Samir, la quarantaine dégingandée, grutier à Montreuil, tombe raide dingue d’Agathe. Comme elle est maître-nageuse à la piscine Maurice Thorez, il décide, pour s’en approcher, de prendre des leçons de natation avec elle, alors qu’il sait parfaitement nager. Mais son mensonge ne tient pas trois leçons. Choisie pour représenter la Seine-Saint-Denis, Agathe s’envole pour l’Islande où se tient le 10Congrès International des Maîtres-Nageurs. Morsure d’amour oblige, Samir n’a d’autre choix que de s’envoler à son tour... »Sólveig Anspach est une réalisatrice française d’origine islandaise disparue prématurément alors qu’elle avait à peine terminé le tournage de L’effet aquatique, son 7film de fiction. Sa carrière est également ponctuée de courts métrages et de documentaires. L’effet aquatique est le 3volet de ce que Sólveig appelait « sa trilogie fauché » composé également de Back Soon de Queen of Montreuil. Trois comédies douces et absurdes, tellement poétiques et romantiques dans lesquelles on retrouve les personnages d’Anna (Didda Jonsdottir) de Samir (Samir Guesmi) ou encore d’Agathe (Florence Loiret-Caille). Trois films situés entre Montreuil et l’Islande, les deux grandes sources d’inspiration de la réalisatrice.L’acteur Samir Guesmi était récemment à Bastia, à l’occasion d’Arte Mare, pour présenter son premier film comme réalisateur, Ibrahim. Un film qu’il a dédié à Sólveig. Un premier long qui ressemble parfois au cinéma de la réalisatrice islandaise, avec notamment cette douceur dans le regard. Dans L'Effet Aquatique, Samir tombe éperdument amoureux d'Agathe qui est interprété par Florence Loiret-Caille. Comme lui, elle a tourné avec les plus grands mais souvent dans des seconds rôles. C’est son interprétation de Marie-Jeanne dans Le Bureau des Légendes qui l’a révélé au grand public.En hommage à la réalisatrice disparue, le Prix Sólveig Anspach est créé en Islande, pour récompenser les premières œuvres de courts-métrages de jeunes femmes de nationalité française, islandaise ou d'un pays francophone.• mardi 24 novembre en replay sur France TV ( le lien ici L’effet aquatique de Sólveig Anspach