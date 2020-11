Confinement - Un jour, un film : « Kingsman : le cercle d’or »

James Bond peut prendre sa retraite ! Du côté de Londres, une confrérie secrète et privée forme l’élite du renseignement britannique : les Kingsman. Le 2e opus de cette saga est à voir ou revoir ce soir sur C8, histoire de se changer les idées en cette période troublée.



L’histoire

« Kingsman, l’élite du renseignement britannique en costume trois pièces, fait face à une menace sans précédent. Alors qu’une bombe s’abat et détruit leur quartier général, les agents font la découverte d’une puissante organisation alliée nommée Statesman, fondée il y a bien longtemps aux Etats-Unis… »



My name is man, Kingsman

Non, Kingsman n’est pas James Bond. On y trouve quelques similitudes dont les gadgets, l’origine géographique et la volonté de toujours sauver le monde. Mais ça s’arrête à peu près là. Adapté d’une bande-dessinée, Kingsman est avant tout une comédie d’action qui louche vers la parodie et qui surfe allègrement sur l’exagération. Pour ce faire, Matthew Vaughn est le réalisateur idéal, lui qui était déjà aller parodier les super-héros dans Kick-Ass ou qui s’amusait en renvoyant les X-Men à leurs jeunes années dans X-Men le commencement. Dans le premier épisode, Kingsman services secrets, sorti en 2015, plus que populaire, certaines scènes étaient limite « populistes », comme celle du massacre dans l’église. Dans ce 2e épisode, plus allégé, le réalisateur pousse les curseurs mais plutôt du côté de l’humour potache. L’arrivée de Channing Tatum et Jeff Bridges en agents-cowboy-secrets vaut même son pesant d’or !



Go west

Le premier épisode de cette saga se déroulait principalement du côté de l’Angleterre. Dans cet épisode intermédiaire, direction les USA, l’occasion pour Vaughn de se moquer allègrement de ces con-citoyens. Kingsman est aussi à regarder pour ce qu’il nous dit de l’Amérique à quelques heures d’une élection sous tension. Après ce deuxième épisode plutôt réussi, la suite ou plutôt le préquel, The King's man : première mission, devrait sortir début 2021. Si tout va bien…



• Lundi 2 novembre – C8 à 21h15

Kingsman : le cercle d’or de Matthew Vaughn