Confinement - Un jour, un film : « Karaté Kid »

L’histoire

« Lorsque la carrière de sa mère l'entraîne à Benjing en Chine, le jeune Dre Parker doit faire face à des changements radicaux. Au bout de quelques jours, il se retrouve mêlé à une altercation au sein de son école, impliquant Cheng, l'un des garçons les plus doués en Kung Fu et qui lui fait définitivement perdre le respect de ses camarades de classe. Témoin de cet affrontement, Mr Han, professeur de Karaté à la retraite, embauché par les Parker comme chauffeur et assistant, décide d'aider le jeune garçon à regagner le respect de son entourage. »



Remake

Karaté Kid est un remake d’un film de John G. Avildsen de 1984 dans lequel le jeune Daniel subit la violence de ses camarades à son arrivée en Californie. Sa rencontre avec un vieux japonais plein de sagesse va lui changer la vie. Si cette version de 2010 reprend l’idée de départ, elle déplace l’action en Chine en misant sur la difficulté d’adaptation dans un nouveau pays. Mais la véritable raison de ce changement de lieu est de s’attaquer au très lucratif marché chinois, nouvel eldorado d’Hollywood. Malgré cela et si le film reste en-deçà de l’original, il est agréable à voir et promet un bon moment en famille devant la télévision.



Casting

C’est la bonne idée du film. En inversant la trame par rapport à l’original et en situant l’action en Chine, il fallait un professeur charismatique. Jackie Chan est l’acteur idéal. Star aux USA comme en Chine et à travers le monde, il a joué dans plus de 100 films et en a réalisé certains comme Le Marin des Mers de Chine, un classique du cinéma Kung-fu. Souvent dans l’humour et le second degré, il fait le choix dans Karaté Kid d’interpréter un personnage plus intérieur et plus sombre.

On est plus circonspect sur le choix de l’enfant. Jaden Smith a débuté à l’âge de 8 ans avec son père, l’acteur Will Smith, dans A la Recherche du Bonheur. Touchant et naturel dans ce premier rôle, il l’est un peu moins à 12 ans dans celui de Dre. Son personnage est ici particulièrement prétentieux, tout le contraire du jeune Ralph Macchio en 1984.



Karaté Kid d’Harald Zwart