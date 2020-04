Confinement - Un jour, un film : « Identity »

L’histoire

« Surpris par un orage, dix étrangers se retrouvent par hasard au Golden Palm Hotel, un motel situé en plein désert. Au cours de la nuit, ils se font assassiner les uns après les autres. Pour les survivants, c'est le début d'un terrible cauchemar, chacun soupçonnant l'autre. Peu à peu, ils s'aperçoivent qu'ils ont tous quelque chose en commun. Ils vont devoir chercher, dans la personnalité et la vie de chacun, le mobile du tueur et trouver l'assassin. »



Mise en scène

Entre le film d’horreur, le thriller et le whodunit*, Mangold brouille les pistes en même temps que l’esprit du spectateur. Ce réalisateur à la filmographie bien chargée à l’habitude de passer d’un genre à l’autre : Copland en 97, Walk the Line en 2005, Logan en 2017 ou encore Le Mans 66 l’an dernier. Cette capacité à s’adapter à des styles différents fait de lui ce qu’on appelle à Hollywood un « bon faiseur ». Identity semble pourtant être un de ses films les plus personnels. On y sent son admiration pour le maître du suspens – Alfred Hitchcock – et son goût pour les films chorales. Le scénario tient la route jusqu’au twist final et une mise en scène au cordeau accompagne une troupe d'acteurs impliqués.



Casting

Sans faire appel à une star en particulier, le réalisateur s’entoure d’une équipe de seconds couteaux de qualité. C’est par exemple le cas d’Amanda Peet à l’affiche de Mon Voisin le tueur ou Dérapages Incontrôlés ou d’Alfred Molina vu dans Les Aventuriers de l’Arche Perdue ou Spider Man 2. On retrouve aussi Cléa DuVall et John Hawkes, plus habitués au petit qu’au grand écran. Les deux comédiens les plus connus de ce casting sont Ray Liotta (Les Affranchis) avec qui le réalisateur avait travaillé sur Copland et John Cusack dont la carrière avait démarré sur les chapeaux de roues chez Stephen Frears ou Terence Malik pour se crasher dans les années 2000 avec des films d’action au rabais.



L’info en +

James Mangold était pressenti pour réaliser une nouvelle adaptation du classique de Jules Vernes, 20 000 lieues sous les mers : Capitaine Nemo. Un projet qui semble au point mort.



• mardi 26 avril à 20h45 – RTL9

Identity de James Mangold



* Whodunit : de l'anglais « who [has] done it? » littéralement « qui a fait le coup? » Forme de récit policier dont la finalité est de trouver le coupable, parmi un panel de suspects potentiels