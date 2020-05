Confinement - Un jour, un film : « Gravity »

L’histoire

« En mission à bord de la navette Explorer, l'astronaute Matt Kowalski et le docteur Ryan Stone, experte en ingénierie médicale, sortent de l'appareil afin d'effectuer des réparations sur le télescope Hubble. Kowalski est un spationaute chevronné ; Stone, elle, effectue sa première mission dans l'espace. Bientôt, l'un et l'autre sont pris dans une gigantesque tempête de débris provenant de la destruction d'un satellite. »



Mise en scène

L’ascension à Hollywood de ce réalisateur mexicain venu de la télévision est assez fulgurante. En quelques films – Y tu mama tambien, Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban, Les Fils de l’Homme – il atteint les étoiles. Gravity est comme une apogée réunissant succès critique et public avec pas moins de 7 Oscars dont celui du réalisateur et du montage. Il est sûrement un des meilleurs films sur l’espace jamais réalisé et quand c’est un spécialiste comme James Cameron qui le dit, on est enclin à le croire : « J’ai été abasourdi, absolument terrassé par le film. Je pense que c’est la meilleure photo de l’espace jamais vue, le meilleur film sur l’espace jamais réalisé. […] Ce qui est intéressant dans le film, c’est la dimension humaine. Alfonso et Sandra travaillent main dans la main pour créer ce portrait limpide d’une femme qui se bat pour rester en vie en apesanteur. »



Casting

L’actrice Sandra Bullock a connu un énorme succès au début des années 90 après deux films d’actions, Demolition Man et Speed. Elle passe ensuite par la case comédie romantique avec plus ou moins de succès. Après un passage à vide, elle fait un retour en force dans ce film d’Alfonso Cuarón avec qui l’entente a été immédiate : « Lorsque j'ai parlé de Ryan [son personnage, NDLR] avec Alfonso, on s'est aperçu qu'on avait la même conception du personnage, et qu'on se posait les mêmes questions à son sujet. Pourquoi nous replions-nous sur nous-mêmes quand nous subissons un drame, alors que c'est le contact humain qui pourrait nous sauver ? » Si Sandra Bullock se retrouve très vite livrée à elle-même dans l’espace, Georges Clooney dans le rôle de l’astronaute Mat Kowalski l’accompagne au début du film. A noter que les deux acteurs pressentis à la naissance du projet étaient Angelina Jolie et Robert Downey Jr.



L’info en +

Depuis Gravity, le réalisateur mexicain a confirmé tout son talent avec le somptueux Roma, un film qui n’a malheureusement pas connu de sortie en salle mais que l’on peut découvrir sur Netflix.



• jeudi 7 mai à 21h15 – TMC

Gravity d’Alfonso Cuarón