Confinement - Un jour, un film : « Get Out »

Vous êtes prêt.e.s à trembler de rire et de peur devant votre poste de télévision ? Get Out, la série B brillante et bien flippante de Jordan Peele est diffusée ce soir en 2e partie de soirée sur RTL9. Laissez vous hypnotiser par votre petit écran mais gardez les yeux grands ouverts…



L’histoire

« Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose filent le parfait amour. Le moment est donc venu de rencontrer la belle famille, Missy et Dean lors d’un week-end sur leur domaine dans le nord de l’État. Chris commence par penser que l’atmosphère tendue est liée à leur différence de couleur de peau, mais très vite une série d’incidents de plus en plus inquiétants lui permet de découvrir l’inimaginable. »



Mise en scène

Jordan Peele s’est fait connaître à la télé et sur les réseaux sociaux comme l'un des deux membres du duo d'humoristes de la série à sketchs Key and Peele. Quand il choisit de passer au grand écran en 2016, tout le monde s’attend à une comédie mais le jeune réalisateur étonne et débarque dans le cinéma avec un premier film horrifique plutôt malin et très politique. Sous la houlette de Jason Blum, producteur des films d’horreurs à succès et à petits budgets (Paranormal Activity, Insidious) Get Out dénonce une Amérique blanche qui se veut ouverte mais développe une nouvelle forme de racisme.

Sans le comparer à Sir Hitchcock, comme l’a si bien fait la presse américaine, Jordan Peele réussit un coup de maître avec ce premier long avant de confirmer deux ans plus tard avec le dérangeant et passionnant Us.



Casting

L’acteur Daniel Kaluuya s’est fait un nom à la télévision avec la série Skin. Après quelques apparitions au cinéma, il décroche le premier rôle de Get Out, un tournant dans sa carrière puisqu’il enchaîne sur Les Veuves, Black Panther et Queen & Slim sorti en début d’année. C’est également du côté du petit écran que le réalisateur va chercher sa partenaire dans le film, Allisson Williams. Pour accompagner ses deux jeunes comédiens, Jordan Peele choisit Catherine Keener, actrice fétiche de Tom DiCillo, vue aussi dans Into The Wild, pour interpréter une mère de famille plutôt inquiétante.



L’info en +

Jordan Peele est le showrunner de la nouvelle série événement de HBO Lovecraft Country récemment diffusée sur la chaîne OCS.



• Mercredi 11 novembre à 22h35 – RTL9

Get out de Jordan Peele