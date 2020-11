Confinement - Un jour, un film : « Drive »

En voiture Simone ! Ce soir, le réalisateur danois Nicolas Winding Refn nous emmène en Chevrolet Malibu 1973 dans les rues de Los Angeles avec ce beau gosse de Ryan Gosling au volant. Une grosse cylindrée cinématographique, à voir et à revoir sur les chapeaux de roues ! Ça tombe bien, Drive passe ce soir à 21h sur la chaîne franco-allemande.



L’histoire

« Un jeune homme solitaire, "The Driver", conduit le jour à Hollywood pour le cinéma en tant que cascadeur et la nuit pour des truands. Ultra professionnel et peu bavard, il a son propre code de conduite. Jamais il n’a pris part aux crimes de ses employeurs autrement qu’en conduisant – et au volant, il est le meilleur ! »



Réalisateur

Le réalisateur danois Nicolas Winding Refen jouit d’une sacrée réputation quand il débarque sur la croisette en 2011 avec Drive. A son actif, Pusher 1, 2 et 3, Bronson et le Guerrier Silencieux Valhalla Rising mais il n’est pas encore connu de succès public à l’international. Son 8e film réparera cette erreur avec panache en décrochant le prix de la mise en scène lors de la 64e édition du Festival de Cannes et 1,5 millions d’entrées en France. Si le spectateur ne passe pas son temps au volant, l’influence des bolides et des courses-poursuites sont bien là. Le réalisateur avoue d’ailleurs que ces sources d’inspirations sont autant du côté de Bullit de Peter Yates que de The Driver de Walter Hill. Sacrée références !



Acteurs

Drive est aussi le film qui confirme tout le talent de Ryan Gosling – N’oublie jamais, Half Nelson, Blue Valentine – et son image de bad boys si chère à Hollywood, à l’instar du célèbre James Dean. Bad boys mais au grand cœur qui tombe amoureux de sa voisine Carey Mulligan et on peut le comprendre. Cette actrice anglaise s’est construite une filmographie high level en travaillant pour Michael Mann, Jim Sheridan ou Steve McQueen III.



L’info en +

Drive c'est aussi une incroyable bande-son dont le titre phare Nightcall de Kavinsky qui colle parfaitement à l'ambiance de ce long-métrage.



• lundi 23 novembre sur Arte à 21h

Drive de Nicolas Winding Refn