Confinement - Un jour, un film : « Ce que veulent les femmes »

L’histoire

« Nick Marshall, cadre dans une agence publicitaire, aspire au poste de directeur de la création, mais ses supérieurs hiérarchiques engagent à sa place Darcy McGuire, sa grande rivale. Un soir, Nick s'électrocute accidentellement chez lui. Le lendemain, il est surpris d'entendre des remarques déplacées de la part de ses collègues féminines. Cependant, il est encore plus surpris, lorsqu'il se rend compte qu'il n'entend pas leurs paroles, mais qu'il lit dans leurs pensées. Nick réalise bientôt qu'il peut tourner ce don à son avantage… »



Mise en scène

Nancy Meyers est scénariste et productrice au début des années 90. Elle décide de passer derrière la caméra pour adapter un classique de la littérature jeunesse (Deux pour une de l'écrivain allemand Erich Kästner) en 1998. Deux ans plus tard, elle réalise Ce que veulent les femmes, une comédie romantique « féministe » dans l’air du temps qui fait un carton au box-office. Elle enchaine alors plusieurs longs métrages sur le même thème mais ajoute toujours un postulat de départ original et proche des évolutions de la société : le Airbnb avant l’heure dans The Holiday, le divorce dans Pas si simple ou le travail des séniors dans le Nouveau Stagiaire.

Ce que veulent les femmes a même eu droit à un remake chinois en 2011, réalisé par Chen Daming avec Gong Li et Andy Lau dans les rôles principaux.



Interprétation

Mel Gibson est bluffant dans ce rôle de macho qui change au fur et à mesure qu’il entend les pensées des femmes. Son duo avec Helen Hunt fonctionne parfaitement. On rit souvent de bon cœur et le film enchaîne quelques punchlines bien senties comme cette psy qui annonce au héros en découvrant son don : « The world can be yours ! »

Pas exempt de tous clichés, le dernier tiers du film bascule vers la pure comédie romantique et repose essentiellement sur son duo de comédien tandis que l’idée première passe au second plan. Mais pas de quoi bouder son plaisir devant ce film d’autant plus intéressant à revoir aujourd’hui, après la vague #metoo qui a secoué la France comme les États-Unis.



• jeudi 2 avril – C8 à 21h15 – Également disponible en DVD et VOD

Ce que veulent les femmes de Nancy Meyers avec Mel Gibson et Helen Hunt