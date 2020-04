Confinement - Un jour, un film : « C’est ça l’amour »

L’histoire

« Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison et élève seul ses deux filles. Frida, 14 ans, lui reproche le départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve d'indépendance. Mario, lui, attend toujours le retour de sa femme…»



Mise en scène

Claire Burger, ancienne élève de la Femis, reçoit en 2010 le César du meilleur court-métrage avec C'est gratuit pour les filles. Le film est coréalisé avec Marie Amachoukeli. Trois ans plus tard, Samuel Theis rejoint le duo et ils sortent, ensemble, Party Girl qui obtient la Caméra d’Or à Cannes.

En 2018, Claire réalise le lumineux C’est ça l’amour, un premier long-métrage avec une base autobiographique tourné dans sa région d’origine, la Moselle. Elle accompagne au plus près chacun de ses personnages avec sa caméra, son regard et surtout une immense empathie. Par son écriture et sa mise en scène, elle livre avec C’est ça l’amour un film profondément humain.



Casting

Le choix de Bouli Lanners est une évidence quand on voit le film. Immédiatement touchant, il dévoile, dans ce rôle de père complètement dépassé par les événements, toute l’étendue de son talent. Il est accompagné par de jeunes révélations, Justine Lacroix et Sarah Henochsberg, toutes deux pré-sectionnées aux César du meilleur espoir. S’ils sont tous les trois impressionnants, c’est aussi parce que Claire excelle dans la direction d’acteurs.



Clin d’œil

La réalisatrice a un attachement particulier pour la Corse. Elle était venue présenter son film en avant-première à Bastia et à Ajaccio. Elle glisse aussi quelques clins d’œil à l’île de Beauté, saurez vous les retrouver ?



• Mardi 7 avril – Sur UniversCiné

C’est ça l’amour de Claire Burger