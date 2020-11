Confinement - Un jour, un film : « Babylon A.D »

Plaisir coupable ce soir sur CStar avec Babylon A.D, adaptation hautement risquée du roman fleuve du même nom de Maurice G. Dantec. C’est le réalisateur Mathieu Kassovitz qui s’y est essayé, avec plus ou moins de réussite. Au final, Babylon A.D est un film de SF bancal mais plutôt attachant. Idéal à revoir en période de confinement.« Dans un futur proche, la planète est ravagée par les guerres. Partout règnent le chaos politique, la violence terroriste, les mafias, les sectes et les nationalismes. Mercenaire ayant combattu dans tous les conflits majeurs, Toorop accepte d'escorter la pure et innocente Aurora, depuis la Russie jusqu'à New York, afin de la livrer à une organisation religieuse dont les motivations sont très troubles. Ils se retrouvent rapidement traqués. »C’est le français Mathieu Kassovitz qui s’est lancé dans la folle aventure de l’adaptation de ce roman de Dantec, un auteur souvent jugé inadaptable. En effet, Maurice G. Dantec est connu pour ses récits alambiqués, pour son style flamboyant mais aussi pour la folie qui parcourt ses romans : Les Racines du Mal, Villa Vortex, Artefact : Machines à écrire 1.0, etc. Seul son tout premier livre, un polar plus classique, La Sirène Rouge, est devenu un film d’action de l’écurie Besson, réalisé par un de ses poulains de l’époque, Olivier Mégaton.Babylon A.D fut un tournage particulièrement intense et problématique que le réalisateur raconte d’ailleurs dans un étonnant making-of, intitulé "Fucking Kassovitz", à voir en complément du long métrage ( à découvrir ici ).La bonne surprise du film est que le casting fonctionne plutôt bien. Contre toute attente, on n’imaginait pas Vin Diesel en Toorop – Jean Marc Barr était très bon dans La Sirène Rouge – Mélanie Thierry en Aurora ou encore Michelle Yeoh en sœur Rebecca mais au final, le trio est complémentaire et fais le job. Au-delà de leur prestation, le côté foutraque, tendu et parfois incohérent du film colle plutôt bien à l’univers de Dantec. Alors pas de raison de se priver ce plaisir coupable ce soir sur CStar, parce que « malgré son récit chaotique et son style un peu lourd, cette épopée futuriste s'avère spectaculaire et prenante. »Le classement des acteurs les mieux payés en 2020 vient tout juste de tomber. Vin Diesel y est classé 5juste derrière Ben Affleck. Un score qui aurait pu être plus conséquent avec la sortie du nouveau Fast & Furious repoussé à 2021.• Mardi 18 novembre à 21h sur CStarBabylon A.D de Mathieu Kassovitz