Confinement - Un jour, un film : « 9 mois ferme »

L’histoire

« Ariane Felder est enceinte ! C'est d'autant plus surprenant que c'est une jeune juge aux mœurs strictes et une célibataire endurcie. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que d'après les tests de paternité, le père de l'enfant n'est autre que Bob, un criminel poursuivi pour une atroce agression ! Ariane, qui ne se souvient de rien, tente alors de comprendre ce qui a bien pu se passer et ce qui l'attend... »



Mise en scène

Issu de la scène comique, Albert Dupontel se lance avec succès dans le cinéma en 1996 avec Bernie. Il enchaine, depuis, un film tous les trois ans avec cet univers si particulier qui lui colle à la peau. Tout en humour, folie et parodie, n’hésitant pas à se mettre en scène et en danger dans chacun de ses rôles. Il joue ici un criminel qui met malencontreusement enceinte une jeune juge. Leur rencontre et les quiproquos qui en découlent sont l’occasion de scènes totalement hilarantes, sans oublier une pointe d’émotion. Du grand art !



Casting

Sandrine Kiberlain montre à nouveau dans ce film toute l’étendue de son talent d’actrice. Elle excelle dans ce rôle tragi-comique de jeune juge prise à son propre jeu. Albert Dupontel a toujours su d'entourer, il fait appel ici à de nombreux caméo*. Alors que Yolande Moreau interprète sa mère, Gaspar Noé – pour qui le réalisateur a joué dans Irréversible –, Jan Kounen et le réalisateur Terry Gilliam se retrouvent derrière les barreaux. Un choix cohérent pour Dupontel compte-tenu de leurs univers cinématographiques respectifs. Philippe Duquesne, Boulli Lanners, Jean Dujardin ou encore Laure Calamy sont également de la partie.



L’info en +

Pas besoin de zapper à la suite de 9 mois ferme, la chaine publique a la bonne idée de diffuser le documentaire Ni juge, ni soumise en deuxième partie de soirée, à 22h30. Ce premier long-métrage est issu de Strip-Tease, émission culte de la télévision belge. Pendant 3 ans les réalisateurs ont suivi à Bruxelles la juge Anne Gruwez au cours d'enquêtes criminelles, d’auditions, de visites de scènes de crime. Ce n'est pas du cinéma, c'est pire !



• jeudi 23 avril – France 3 à 21h

9 mois ferme d’Albert Dupontel



* Un caméo est un terme emprunté à l'italien cameo ou cammeo, signifiant “camée”. Il désigne, dans le monde du théâtre et du cinéma, l'apparition fugace dans un récit d'un acteur, d'une actrice, du réalisateur ou d'une personnalité déjà célèbre.