Mise en scène

« On n'avait jamais raconté l'histoire d'un noir résistant. Après avoir fait un thriller (Insoupçonnable, NDLR), j'ai éprouvé l'envie de revenir à un sujet historique. Et dans cette période de l'histoire rebattue, je recherchais une singularité que j'ai trouvée à travers ce personnage. » Passionné et féru d’histoire, Gabriel Le Bomin s’empare ici de la destinée de ce jeune tireur sénégalais devenu le chef d’un des premiers groupes de résistance français, dans les Vosges. Le réalisateur bastiais s’est intéressé, dès son premier film, Les Fragments d’Antonin, à ces hommes et ces femmes face à l’horreur de la guerre. C’est encore le sujet de son dernier long métrage, De Gaulle, sorti quelques jours avant le confinement et qui n’a pas eu la carrière espérée suite à la fermeture des salles de cinéma.



Interprétation

C’est Marc Zinga qui interprète Addi Ba. Cet acteur belge originaire du Congo enchaîne les premiers rôles dans Les Rayures du Zèbre, Qu’Allah bénisse la France et Bienvenue à Marly Gomont. En 2015, il fait aussi une apparition face à Daniel Craig dans Spectre. À ses côtés, Alexandra Lamy, Pierre Deladonchamps et la jeune Louane Emera, tout juste sortie du succès de La Famille Bélier, complètent le casting. Et si le réalisateur ne retrouve pas la force de son premier long métrage, il livre une œuvre de bonne facture sur un sujet passionnant. Jérôme Garcin ne s’y trompait pas en écrivant dans le Nouvel Obs : « Le film loyal et vertueux de Le Bomin rend enfin justice à Addi Bâ, retrace son exemplaire vie brève, exalte la bravoure de ce jeune patriote obstiné et réservé, charismatique et modeste, auquel l'interprétation sobre de Marc Zinga apporte un supplément d'émotion. »



L’histoire

« Après la défaite française de l'été 1940, Addi Ba, un jeune tirailleur sénégalais s'évade et se cache dans les Vosges. Aidé par certains villageois, il obtient des faux papiers qui lui permettent de vivre au grand jour. Repéré par ceux qui cherchent à agir contre l'occupant et qui ne se nomment pas encore "résistants", il participe à la fondation du premier "maquis" de la région. » À noté que Nos Patriotes est librement adapté du roman Le Terroriste noir de Tierno Monénembo, paru aux éditions Le Seuil en 2012.



• mardi 31 mars à 20h55 – France Ô – Egalement disponible en DVD ou en VOD

Nos Patriotes de Gabriel Le Bomin