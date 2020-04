Confinement : Quand les producteurs corses viennent aux consommateurs

l

Alors que toute l'économie corse est au repos, les agriculteurs et éleveurs insulaires remuent ciel et terre pour proposer leurs produits aux consommateurs confinés. Sur les réseaux sociaux, de nombreux posts Facebook proposant des livraisons à domicile du producteur aux clients, vantent, massivement, la qualité de ces produits.La jeune fromagère d'Omessa Johanna Barazzoli en est le parfait exemple. Quelques jours après le début du confinement elle a décidé de prendre les choses en main en livrant elle même ses produits ainsi que ceux de ses deux sœurs également productrices. Ainsi, tous les jeudis elle se rend à Bastia et dans la région cortenaise, pour remettre les commandes à ses clients en prenant soin d'éviter tous contacts physiques."Les personnes me contactent via les réseaux sociaux ou m'appellent pour commander. Je leur donne le montant total et puis le jour de la livraison ils déposent un chèque près de leur porte, je le récupère et pose la marchandise au même endroit." , explique-t-elle.Même si les livraisons lui prennent beaucoup de temps et d'énergie, Johanna est très contente de pouvoir rendre service à ses clients et d'avoir des retours positifs sur ses produits. Si la jeune femme fait cela, c'est aussi par solidarité avec les personnes âgées confinées. "Quand je livre dans les villages je passe toujours un coup de fil à mes clients pour savoir s'ils ont besoin de quelque chose, du pain, des œufs... C'est important d'être solidaire en ces temps difficiles."Pour mettre en relation les agriculteurs ou producteurs locaux et les consommateurs, un groupe Facebook "Du producteur au consommateur 2B" a été créé le 31 Mars au soir. En moins d'une journée, la page recensait déjà plus de 600 personnes. Pierrick Chinot, le fondateur de ce groupe n'est pas agriculteur mais gérant d'un magasin de pièces automobiles. Il ne s'attendait pas à ce que son idée connaisse un tel succès : "J'ai beaucoup d'amis qui sont producteurs dans la plaine, au début du confinement je conseillais à mes proches leurs produits. Après, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'endroit pour regrouper tous les producteurs locaux, alors j'ai créé cette page."A présent une trentaine de producteurs postent leurs produits et services sur ce groupe. C'est le cas de primeurs comme l'Ortu di Biguglia, Bracci Primeurs mais aussi des fromageries, charcuteries, pâtisseries et même une productrice d'escargots corses !Dans le grand Bastia, Ajaccio et la plaine orientale l'association "Una Lenza da Annacquà" proposee Drivulinu depuis 2015. A la croisée entre le « Drive » et le « Tragulinu », un site internet permet de commander des produits locaux, frais, de qualité et pour la plupart certifiés bio ou AOP et de les récupérer à des points précis avec un créneau horaire établi. Aujourd'hui l'association rassemble dans la région bastiaise 32 producteurs divers et variés. Depuis le début du confinement, les ventes du Drivulinu ont explosé passant d'une quarantaine par semaine à 80 voir 90 commandes hebdomadaires.Yann Solo Bio, un agriculteur de Linguizzetta et membre du conseil d'administration de l'association explique l'enthousiasme des consommateurs :Si le confinement a beaucoup de points négatifs, il aura au moins servi à rapprocher les gens.