Confinement - "Dessine ce qui te manque le plus" avec A Riscontra

Le concours "Dessine ce qui te manque le plus" est ouvert à tous les enfants de 3 à 18 ans.Pour participer c'est très simple.L’œuvre doit être prise en photo et envoyée en message privé sur la page facebook www.facebook.com/ ARiscontra/ ou par mail à ariscontra@gmail.comN’oubliez pas de mentionner le prénom et l’âge de l’artiste ainsi que les coordonnées des parents.Les dessins seront publiés quotidiennement en fin de journée sur cette même page.A la fin de la période de confinement, l'association organisera une remise des prix afin de récompenser tous les artistes en herbes."A vos crayons ! On ne flanche pas et on tient bon !Forza !" lance Danielle Casasus, la présidente de A Riscontra, qui entretient la flamme de l'enthousiasme