Confinement - Aide alimentaire à Porto-Vecchio : une trentaine de personnes "servies" à domicile

La commune signera bientôt une convention afin de pérenniser l'opération et offrir ainsi aux bénéficiaires une alimentation saine.

En prime lors de la distribution de mercredi : des fromages de chèvre et des confitures.

Un geste apprécié par le service social de la commune qui adresse "un grand merci à ces agriculteurs ainsi qu'aux entreprises du secteur agroalimentaire et aux associations - le Secours catholique et la Croix rouge -, qui participent depuis des années à ce dispositif solidaire"

+ d'infos au service social de la mairie de Porto-Vecchio : 04 95 70 37 49

Ces derniers ont été offerts par les agriculteurs insulaires qui ont créé il y a quelques mois la Banque alimentaire agricole de Corse. Une démarche exemplaire qui doit être tout particulièrement saluée.